浩鼎(4174)旗下新藥OBI-999，一/二期人體臨床試驗正式啟動，多頭帶勁，今日股價跳空開高，漲幅逾6%，成功帶動新藥族群人氣，中裕(4147)擺脫日前頹勢，盤中漲幅逾5%，智擎(4162)、台微體(4152)等緊跟在後，成為盤面上人氣焦點之一。

浩鼎第一個抗體小分子藥物複合體(ADC)，Globo H抗體小分子藥物複合體OBI-999，宣布一/二期人體臨床試驗正式啟動，今日股價跳空大漲，最高曾衝至140元，漲幅高達9%。OBI-999為新創抗體小分子藥物複合體(ADC)，可針對Globo H有過度表現的腫瘤，展開直接細胞毒殺的治療；一/二期臨床試驗將以胃癌、胰腺癌、結腸直腸癌和食道癌等實體瘤患者為對象，以驗證OBI-999的安全性和初步療效。

台微體今日以平盤開出後，受到族群多頭積極表態，股價漸漸走高，盤中漲幅在1%以上。台微體關節炎長效止痛藥TLC599，樞紐試驗已在11月底完成第一位受試者收案，目標1年內納入500名中度至重度膝關節炎患者收案，將評估TLC599藥物於退化性膝關節炎患者單一以及重複給藥的安全性及治療功效。

(時報資訊)