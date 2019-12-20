韓國瑜競選總部20日公布第2首競選歌曲《等一個人》。（曹明正攝）

針對21日的挺韓遊行，立委許淑華20日重申「沖脫泡蓋送」5字箴言。（曹明正攝）

韓國瑜競選總部20日公布第2首競選歌曲《等一個人》，針對21日的挺韓遊行，總指揮立委許淑華呼籲支持者謹守「沖脫泡蓋送」5字箴言，也透露朱立倫、吳敦義、郝龍斌等黨內要角會出席，跟大家一起見證高雄的光榮時刻。

許淑華重申5字箴言「不要衝動、不要脫隊、不要炮火相向、一概就穿紅藍白、有衝突要錄影送警」，也認為罷韓陣營的5字箴言是「會有衝突、會脫序、會炮轟、會幹譙、會嘜爽」，呼籲支持者冷靜，並以歡喜的心來參加。

針對wecare台灣大遊行，民進黨巿議員以及立委候選人將以個人身分參加，因此不會有競選旗幟、不穿競選背心。許淑華表示，21日的「高雄光榮周年慶」是見證國民黨在高雄2、30年來的首次執政，因此不會特別限制。

她說，藍軍的議員、立委候選人要來參加遊行是好事，也歡迎各縣巿的支持者一起來，民進黨民代罷韓不穿競選背心是對方的事，挺韓遊行不會刻意要求，否則就太政治化，政治化的太刻意，也就沒那麼純粹。

韓陣營公布第2首競選歌曲《等一個人》90秒搶先看MV，歌詞傳遞藍天、希望、微笑、愛與包容5個元素，希望以這首充滿正能量的歌曲向《明天會更好》致敬，並融入國、台、客、日、韓、泰、越南話等，象徵包容多元文化。

(中時 )