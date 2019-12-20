台灣媽媽盟到嘉義地檢署提告蔡易餘涉竊盜罪。（廖素慧攝）

台灣媽媽盟委任律師裘佩恩到嘉義地檢署遞狀告蔡易餘涉竊盜罪。（廖素慧攝）

民進黨立委蔡易餘日前到嘉義地檢署告發違反選罷法。（廖素慧攝）

台灣媽媽盟20日到嘉義地檢署，提告嘉義縣海區競選連任的民進黨立委蔡易餘涉竊盜、毀損罪嫌，委任律師裘佩恩說，媽媽盟不認同蔡易餘強推同婚專法，懸掛「阮想要抱孫」布條，卻被蔡的宣傳車拆除，蔡不道歉反而提告，因此媽媽盟控告蔡。

立委蔡易餘競總發言人林緗亭表示，此案已進入司法程序，一切交由檢察官審理。

裘佩恩說，台灣媽媽盟10日下午發現黃姓司機開蔡易餘宣傳車，在水上鄉沿路拆除「阮想要抱孫」布條，報警處理，警方查扣22條布條，依竊盜及毀損罪嫌處理。

裘佩恩說，蔡易餘未向媽媽盟道歉，還惡人先告狀，反而指稱媽媽盟未立案，提告用黑函違反選罷法，媽媽盟認為，蔡易餘是律師出身，如果認為布條是「黑函」，應循法律程序，報警或者向檢調舉發，怎可派員公然開著宣傳車割取布條，知法犯法？

裘佩恩說，2016年11月20日媽媽盟成員曾前往蔡位朴子市服務處陳情、抗議，表達反同婚的訴求，蔡豈能汙指布條的訴求是「黑函」，還公開呼籲民眾「看到就拆下來，拿到總部」，無異是教唆選民違法，布條有具名，是合法表達理念，蔡易餘號稱「民主律師」，卻踐踏最基本的民主法治精神，做錯誤示範。

(中時 )