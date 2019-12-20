酥炸金錢蟹盒，酥脆的外皮內餡蟹香濃郁！原來萬里蟹的料理方法哪麼多！創意＋旬味讓人好滿足！冬天來了，萬里蟹也默默出來啦！還不趁跨年週末好天氣，趕快衝一波龜吼、野柳、富基等蟹之鄉品嚐螃蟹去！另外新北市政府也特別拍攝萬里蟹影片，帶大家從主廚視角介紹美味萬里蟹料理，以不同視角認識新北最美味的漁產品牌-萬里蟹！
熱愛萬里蟹的粉絲朋友們，平時去餐廳通常只能看到螃蟹料理完美美上桌的畫面，這次我們將特別以料理人的視角帶大家來到主廚神聖的廚房，解析萬里蟹佳餚的特色料理過程。
4部影片包括野柳老店柏榕海鮮張汝維「萬里蟹米粉湯」、富基阿達活海產店的主廚鍾權俊「一蟹三吃」、新板特區望月樓（粵菜）主廚蘇權暉「一蟹知秋」，最後則是今年新加入餐廳，深澳漁港深情海岸主廚張家弘「香煎萬里蟹」，影片以不同角度面重新詮釋萬里蟹，絕對令人耳目一新。
經捕蟹船主吳兩成表示，隨著上週強烈冷氣團到來，萬里蟹大量集中在西北漁場，每個捕蟹船主出海都大豐收，冬天的肥蟹品質及產量都好的沒話說，漁船主都笑著回港卸貨又再度出海！
緊接著就耶誕、跨年，不妨來趟北海岸遊玩品蟹，像富基魚市、龜吼漁市及萬里、野柳當地餐廳都能買到吃到這批肥美的冬蟹，或是買回家進補，請大家把握萬里蟹大出的時候，到捕蟹產地品嚐最美味的萬里蟹！
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。