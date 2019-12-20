「主廚視角：風味萬里蟹」百變萬里蟹˙蘇權暉

酥炸金錢蟹盒，酥脆的外皮內餡蟹香濃郁！原來萬里蟹的料理方法哪麼多！創意＋旬味讓人好滿足！冬天來了，萬里蟹也默默出來啦！還不趁跨年週末好天氣，趕快衝一波龜吼、野柳、富基等蟹之鄉品嚐螃蟹去！另外新北市政府也特別拍攝萬里蟹影片，帶大家從主廚視角介紹美味萬里蟹料理，以不同視角認識新北最美味的漁產品牌-萬里蟹！

柏榕活海鮮招牌「古早味萬里蟹米粉湯」鮮味濃郁，花蟹喜氣令人垂涎三尺（圖片來源：萬里蟹官網）

熱愛萬里蟹的粉絲朋友們，平時去餐廳通常只能看到螃蟹料理完美美上桌的畫面，這次我們將特別以料理人的視角帶大家來到主廚神聖的廚房，解析萬里蟹佳餚的特色料理過程。

萬里蟹大豐收捕蟹船主許德成邀請大家來龜吼野柳富基吃螃蟹！（圖片來源：萬里蟹官網）

4部影片包括野柳老店柏榕海鮮張汝維「萬里蟹米粉湯」、富基阿達活海產店的主廚鍾權俊「一蟹三吃」、新板特區望月樓（粵菜）主廚蘇權暉「一蟹知秋」，最後則是今年新加入餐廳，深澳漁港深情海岸主廚張家弘「香煎萬里蟹」，影片以不同角度面重新詮釋萬里蟹，絕對令人耳目一新。

阿達活海產桂花蟹腳，蛋香鮮味相互照映，令人一口接一口（圖片來源：萬里蟹官網）

阿達活海產萬里蟹味增湯，最後來一碗蟹味濃郁的高湯，彷彿身心洗滌（左）、阿達活海產酥炸萬里蟹，香酥可口鮮味濃郁（右）。（圖片來源：萬里蟹官網）

經捕蟹船主吳兩成表示，隨著上週強烈冷氣團到來，萬里蟹大量集中在西北漁場，每個捕蟹船主出海都大豐收，冬天的肥蟹品質及產量都好的沒話說，漁船主都笑著回港卸貨又再度出海！

緊接著就耶誕、跨年，不妨來趟北海岸遊玩品蟹，像富基魚市、龜吼漁市及萬里、野柳當地餐廳都能買到吃到這批肥美的冬蟹，或是買回家進補，請大家把握萬里蟹大出的時候，到捕蟹產地品嚐最美味的萬里蟹！

(中時電子報)