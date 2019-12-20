合庫以多元化信託攜手民間業者合勤建設打造的合勤共生宅昨天（19日）正式開幕，對此合庫金董事長雷仲達指出，合庫銀行藉由整合既有信託資源、運用創新信託規劃，提供一系列的專屬服務於合勤「健康共生宅」的開發營運上，其中與消費者最相關的，包括入住高齡長輩預繳款辦理「預收款信託」及入住高齡長輩的財產管理辦理「安養信託」，全部整合在該案架構，展現合庫銀行對高齡產業重視及致力提升相關金融創新服務。

雷仲達本身就是信託公會理事長，除了上述信託之外，另外合勤向教育部租賃取得用地辦理「租賃權信託」、興建工程取得資金辦理「營建資金信託」、亦在合庫與合勤的信託合作架構之中；雷仲達也表示，此案也是合庫銀行創新運用「四合一信託」服務提供安養機構業者進行規劃、籌資、興建到營運，並結合高齡長輩安養信託的首例。

雷仲達也看好，合勤『健康共生宅』一條龍專案整合服務模式的成功，相信能帶動市場更多安養機構業者建構「在地安養」、打造「安居樂活」的居住環境，進而落實政府所期許的安養機構社區化及在地化的政策目標，且以此提供高齡長輩更多元的居住選擇。

據了解，目前合庫除了和合勤健康事業透過不同階段不同種類的多元化信託架構，攜手打造「合勤共生宅」之外，已有其他銀行業者開始仿效合庫的作法，而合庫的多元化信託模式在董座雷仲達帶領下，亦發揮更大的業界領頭羊效果，包括亦有其他的民間業者正與合庫接觸透過類似的模式進行合作。

合庫信託部協理張聰益指出，透過多元化信託機制，催生台灣中小企業投入銀髮安養事業的發展，甚至因此加速相關產業鏈的形成，合庫董座雷仲達一直有高度的期許，而位於台中烏日高鐵站旁的合勤共生宅，不僅是合勤共生宅的首案，亦為合庫以多元化信託機制來催生社區型的銀?安養機構，在全台加速發展的起點，未來合庫還將跟合勤，在新莊、苗栗等全國多處的共生宅打造進行合作。

張聰益並分析，以目前台灣發展銀髮產業來看，在各種信託服務及產品裡，銀髮安養信託以及預收款信託這兩大信託業務，對於有入住安養機構需求的消費者，最為重要，後者等於是「保證金」信託概念，代表有銀行透過預收款信託機制的保障，消費者預繳給業者的保證金絕對安全。

(工商 )