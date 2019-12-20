台中十方啟能中心老校車馬力不足，長期在山路上行駛，潛藏不少危險，卻無力汰舊換新。大雅中央和皇后獅子會得知十方啟能的難處，特別攜手一起捐贈兩輛新校車，希望院生都能快快樂樂出門、平平安安回家。

位於台中大坑山區的十方啟能中心，目前收容75名障礙兒，其中，弱勢家庭又占了將近三分之二，且分布區域很廣，很多家庭在舊台中縣境內，包括豐原、太平、霧峰以及東勢等等。最遠的車程，來回接送要一兩個小時，如果沒有專車接送，他們根本不可能出門。

十方啟能中心主任游月菊表示，該中心有8輛校車，平均車齡超過15年，有半數以上都是「老爺車」。由於中心地處陡峭山地，校車常時間行駛山路，「操」的特別凶，車況不好的話很容易拋錨，影響行車安全。

據悉，一輛9人座校車，加上車內配合身心障礙學童進行改裝，費用就要將近70萬，更何況一次要添購兩輛車，對財務吃緊的十方啟能來說，根本無力負擔。

國際獅子會300C2區第六區主席饒文介、大雅中央獅子會長張勝浤、皇后獅子會會長顏蔓珍，關心十方啟能中心師生安全，特別發動獅友募款，獲得熱烈迴響，結果共同認捐兩輛、近140萬元的校車，讓中心、身心障礙兒家長都感到「窩心」。

(工商 )