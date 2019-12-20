義大利議會國家安全委員會（Copasir）於義大利時間19日表示，義大利政府應該考慮阻止中國資通訊設備公司華為和中興通訊參與義大利的5G網路開發。

路透報導，美國遊說義大利和其他歐盟國家避開華為5G設備並且仔細檢視中興，稱這兩家供應商可能構成安全風險。但華為與中興已予以強烈否認。

Copasir的意見被納入在12月12日提交給議會的一份文件中。該委員會的意見對政府不具約束力。該委員會還呼籲政府採取更多措施，保護義大利5G網路免受中興和華為等與外國政府有關係的公司影響。

Copasir表示，「委員會不得不認為，對中國企業參與5G網路基礎設施的安裝、配置和維護的擔憂，在很大程度上是有根據的」。

華為在聲明中表示，該公司對與所有義大利政府實體合作、並提供一切所需的保障以幫助營運商快速鋪設5G網路持開放態度。華為駁斥宣稱其設備可能構成安全風險的說法，表示華為是純私人公司，其義大利分公司遵守義大利法律。中興通訊發言人則指出，該公司可以提供安全委員會要求的任何資訊。

義大利議會在10月通過立法，給予政府特別權力審查國內企業與非歐盟供應商簽訂的5G供應協議。

(工商 )