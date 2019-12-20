劉真19日出席人安基金會舉辦的「寒士吃飽30」尾牙活動記者會，她擔任愛心大使，不忘認養寒士尾牙圓桌，她透露有藉著這個機會，特別跟3歲愛女霓霓機會教育，「她現在吃飯吃很久，還會玩食物，我會跟她說不能玩食物，也讓她背憫農詩，鋤禾日當午，汗滴禾下土，誰知盤中飧，粒粒皆辛苦，想讓她知道不可以浪費。」

劉真對於人安基金會活動一直有所關注，「尤其我知道今年達成率只有四成，加上過年又特別早，所以想說義不容辭一定要來幫這個忙，也希望藉由我的拋磚引玉，趕快達成目標，認養一圓桌只要5000，1月19日這些街頭寒士們就能吃飽飽的一餐，有圍爐過年的感覺。」她透露近日行程滿檔，不只經營自頻道，也持續教課，跨年台北人潮眾多，女兒年紀又小，當晚沒有安排行程，會在家裡。

劉真提及最近在幫霓霓找幼稚園。（人安基金會提供）

劉真提及最近在幫霓霓找幼稚園，但因為入學前半年是感冒高峰期，所以爸爸辛龍不想讓女兒上學，劉真無奈表示：「但我覺得這樣不行，她現在大了，我覺得她這個階段開始需要新的學習跟同伴。」她目前積極尋找學校中，希望幫女兒找到理想的雙語教學幼稚園。

(中時 )