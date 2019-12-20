明天高雄市南北區域藍綠陣營將舉辦挺韓VS罷韓造勢大遊行，由於可能爆發衝突的民間耳語不斷，為確保遊行平和安全進行，警政署長陳家欽將率警政高層隊南下坐鎮，並從外地調度1,200名警力支援。
陳家欽表示，明天的行動，要求以「高見警率」、「快速移動」、「即時處置」原則部署；如發現暴力現行犯立即逮捕，並移請進駐分局之檢察官偵辦，絕對展現警方嚴正執法、制裁暴力的決心。
警方研判參加遊行群眾可能來自全臺各地，警政署已通令國道公路及鐵路警察局對於可能發生衝突的地點，規劃勤務、預置充分警力應處，以維護參與民眾安全。
警政署呼籲參與本次遊行團體或民眾應以和平、理性方式表達意見與訴求，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，絕不容許任何暴力行為發生。
(中時電子報)
#2020總統大選 #警政署 #陳家欽 #國民黨 #民進黨 #韓國瑜 #蔡英文 #造勢遊行 #Wecare高雄 #1221wecare台灣大遊行 #南方崛起高雄光榮週年慶大遊行 #高捷美麗島站 #台鐵高雄站 #高鐵左營站 #高雄市警局 #偵爆犬 #衝突 #爆裂物 #空拍機 #保三總隊
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。