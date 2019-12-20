明天高雄市南北區域藍綠陣營將舉辦挺韓VS罷韓造勢大遊行，由於可能爆發衝突的民間耳語不斷，為確保遊行平和安全進行，警政署長陳家欽將率警政高層隊南下坐鎮，並從外地調度1,200名警力支援。

陳家欽表示，明天的行動，要求以「高見警率」、「快速移動」、「即時處置」原則部署；如發現暴力現行犯立即逮捕，並移請進駐分局之檢察官偵辦，絕對展現警方嚴正執法、制裁暴力的決心。

警方研判參加遊行群眾可能來自全臺各地，警政署已通令國道公路及鐵路警察局對於可能發生衝突的地點，規劃勤務、預置充分警力應處，以維護參與民眾安全。

警政署呼籲參與本次遊行團體或民眾應以和平、理性方式表達意見與訴求，警方將秉持「保障合法、取締非法、防制暴力」原則，堅守「依法行政、行政中立、嚴正執法」立場，絕不容許任何暴力行為發生。

(中時電子報)