每逢季節更替，頭皮及毛髮就會容易因荷爾蒙分泌產生變化，雖說新陳代謝是人體必定會有的表現，但若每天有毛髮斷裂現象頻繁千萬不可輕忽，建議可藉由髮品更換調整，每天維持充分的睡眠，或更進一步看醫生做詳細檢查。

現代人因工作壓力、生活作息及飲食習慣的變化，產生的毛髮問題日趨嚴重，頭髮是影響一個人外型的致勝關鍵，即便顏值再高，頭髮毛躁、枯黃、分岔就容易顯老甚至影響心理健康，想防止髮絲不正常分岔斷裂，細心呵護「隱形的皮膚」很重要，除了做好日常護理及頭皮清潔外，選擇正確的洗髮劑也是非常重要。

▲由台灣工研院實驗室與力大生技共同技術研發的產品「髮旺旺」。圖片來源/本報資料庫照片

由台灣工研院實驗室與力大生技共同技術研發的產品「髮旺旺」，以「微細化高壓均質技術」使頭皮容易吸收，曾榮獲台灣生技大獎，不含西藥及酒精成分，更添加人蔘、何首烏、銀杏、蘆薈等植物萃取物，全面提供頭髮所需要的營養，有效調理強化髮根進而產生豐盈感，並針對男女性不同的需求及髮質，推出適合的專用系列商品，維持頭髮光彩，找回青春感。

當然，洗髮的次數及方式也很重要。建議民眾先以溫水沖濕頭髮後取適量洗髮精，第一次輕輕按摩頭皮及髮絲，將附著在頭皮上的毛孔髒污以溫水沖洗掉，再以同樣的方式清潔第二次，去除多餘的油脂，讓頭皮能充分吸收營養，帶來舒緩及持久的清新感。

力大生技特別在12月推出年終感恩活動，在12月25日聖誕節當天，全館享有9折優惠，機會難得，有興趣的民眾敬請把握！

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(中時電子報)