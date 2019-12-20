東、西區戰績最佳，且同拿24勝4敗的公鹿與湖人，20日在密爾瓦基交手，「字母哥」阿提托康波貢獻34分、11籃板及7助攻，帶領公鹿111比104擊潰「小皇帝」詹姆斯、「一眉哥」安東尼戴維斯領軍的湖人，也讓湖人嘗到本季首次2連敗滋味。

前役腳踝扭傷缺陣的安東尼戴維斯，20日雖打滿首節，卻跟詹姆斯攜手交出投11中1、合拿5分的差勁手感，也讓湖人上半場一路挨打，甚至處於28比49大幅落後，湖人總教練佛格更在上半場還剩2分13秒激烈抗議被吹技術犯規。

可惜佛格的「激將法」並未奏效，打完上半場，湖人仍以46比65落後，阿提托康波光在上半場，就拿16分、8籃板及6助攻，幸好「詹眉連線」第3節手感回溫，特別是安東尼戴維斯，幫助湖人打完前3節，把比分追到81比89。

不過詹姆斯最後10分19秒就吞第5犯，加上公鹿末節三分火力全開，阿提托康波、米德頓、麥修斯等人都投進三分球，持續幫助公鹿穩住領先，詹皇更在最後57.5秒發生掉球失誤，也讓湖人宣告反撲無望，無奈吞下本季首次2連敗。

阿提托康波除了交出全能數據，三分球投8中5，更創生涯單場投進最多三分球紀錄，喬治希爾也拿21分，米德頓15分；安東尼戴維斯替湖人貢獻36分、10籃板，詹姆斯21分、12籃板及11助攻，可是湖人板凳陣容竟然只拿4分！

(中時 )