世界企業永續發展委員會發布的報告中，向企業說明循環生物經濟發展及必要性。安永（EY）認為，企業需及早因應循環生物經濟並規劃相關策略，為未來風險做好準備。

安永聯合會計師事務所繼主動發起氣候相關財務揭露建議（TCFD）繁體中文版翻譯工作後，更與永續發展目標聯盟共同主辦「低碳永續發展的新趨勢：TCFD氣候相關財務揭露建議」論壇，協助企業加深相關概念理解與應用。

(工商 )