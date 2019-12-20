氣候議題正夯 安永：提早因應循環經濟 11:512019/12/20 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 氣候變遷示意圖。（圖／林昱均攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 世界企業永續發展委員會發布的報告中，向企業說明循環生物經濟發展及必要性。安永（EY）認為，企業需及早因應循環生物經濟並規劃相關策略，為未來風險做好準備。 安永聯合會計師事務所繼主動發起氣候相關財務揭露建議（TCFD）繁體中文版翻譯工作後，更與永續發展目標聯盟共同主辦「低碳永續發展的新趨勢：TCFD氣候相關財務揭露建議」論壇，協助企業加深相關概念理解與應用。 (工商 ) #循環經濟 #安永 #永續發展 #循環經濟 也許您會感興趣 推薦閱讀 循環實驗室》公共採購 催動循環經濟 04:102019/12/16 生活新聞 嘉藥 再生水類產線與人才培育基地啟用 04:102019/12/17 投資理財 台灣IPO 籌資額逆勢成長 17:032019/12/17 財經 安永：2020年港新股募資達2,200億港元 17:352019/12/17 財經 科創板排隊家數多 專家：A股IPO明年持續活躍 17:512019/12/17 財經 兩岸IPO市場逆勢成長 A股最亮眼 04:092019/12/18 焦點新聞 上市櫃今年IPO籌資 豐收 04:102019/12/18 財經要聞 丰彩環保循環經濟模範 廢棄物變綠金 04:102019/12/20 產業特刊 財經熱門新聞 都是344害的！台積電2天暴殺 散戶嚇尿 - 即時 突然天黑！台積電大暴殺 網友抓到兇手了 - 財經 聽張忠謀的話賺1倍！網嘆：聽她的…現在睡橋下 - 財經 台商回流係金A？謝金河：實際走訪很吃驚 - 財經 房市恐怖海嘯快了…專家爆3大學區超剉 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。