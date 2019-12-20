民進黨宜蘭縣區域立委候選人陳歐珀19日與時代力量宜蘭黨部對此次立委選戰「確立合作關係」，不料時代力量事後卻在臉書群組PO出一張後製照片，加上了「宜蘭立委投2號陳歐珀、政黨票投6號時代力量」等文字，讓綠營跳腳急著澄清；其他陣營則以台語俗諺「牽龜落湳」（傻傻地遭人設局）譏諷陳歐珀。

當事人陳歐珀對此略顯尷尬地表示，19日的記者會主要是區域立委在「抗中保臺、守護宜蘭」的選戰大方向合作，但是在政黨票部分，當然還是堅定支持民進黨，希望民進黨在國會要過半，時代力量宜蘭黨部在記者會上也提到兄弟、朋友爬山就是各自努力，理性競爭，同時也表示會支持游錫堃擔任立法院長。

20日到宜蘭掃街拜票的民進黨副秘書長林飛帆則表示，黨中央的立場很清楚，就是全力支持自己提名的不分區立委候選人，地方上如果有其他政黨願意支持民進黨候選人，當然是樂見其成也表示感謝，但還是希望大家支持民進黨，民進黨也會以最大的力氣支持自己提名的國會議員候選人，爭取選民支持。

對於「大綠、小綠」選戰合作卻大玩心機，國民黨立委候選人呂國華表示，民進黨與時代力量的結合本來就是各懷鬼胎、各有目的，不是真誠地結盟；無黨籍立委候選人黃定和則以台語俗諺「不要傻傻跟人去掃墓、牽龜落湳」來消遣陳歐珀，譏諷陳歐珀已經當了8年立委，頭腦應該要很清楚，不要太過得意，因為失敗就在後面。

(中時 )