因華為孟晚舟案，加拿大與大陸兩國關係陷入僵局，北京更逮捕兩名涉嫌國安罪名的加國公民疑似作為報復，至今仍在獄中。當初在美國要求下逮捕孟晚舟的加拿大卻因此夾在美陸之間，進退兩難，加國總理杜魯道19日更呼籲華府，在確保遭拘留的公民釋放前，不要與北京簽定貿易協議。

據美聯社報導，杜魯道（Justin Trudeau）表示，加國一直以來與美國合作，說服北京釋放商人史佩弗（Michael Spavor）和前外交官康明凱（Michael Kovrig）。杜魯道接受魁北克電視台TVA訪問指出，若如果無法解決孟晚舟和兩名加拿大人的問題，美國不應與大陸簽署最終且完整的協議。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）同日也說，美陸雙方會在明年1月簽署第一階段貿易協議，根據這項協議，美國農產品將在未來兩年加倍出口至大陸。不過報導也強調，並不清楚杜魯道所指的最終協議，即是指美陸貿易協議，這項協議或更完整協議都尚未簽署。

孟晚舟因涉嫌違反美國對伊朗制裁令以及對銀行詐欺，在川普政府要求下於去年12月在加拿大轉機時遭加警逮捕。但有別兩名仍在獄中的加國公民，受限制出境的孟晚舟目前住在溫哥華的豪宅，繼續與加國政府打引渡官司。

自孟晚舟案後，不僅陸加兩國關係緊張，官方互動幾近停擺，渥太華當局想與北京溝通，但都石沉大海，被北京忽略不予回應。由於華為身處於美陸貿易戰戰火中，讓孟晚舟案特別敏感。美國總統川普先前曾說，若對貿易談判或者國家利益有利，當然會介入孟晚舟案；不過美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）表示，孟晚舟不會是美陸貿易戰中的籌碼。

(中時電子報)