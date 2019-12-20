緯創（3231）董事會通過成立新子公司，將以4,500萬美元（約合新台幣13.6億元）新設越南子公司Wistron InfoComm（Vietnam）Co., Ltd.，並將投資越南盾5.4兆元、約2.36億美元（約合新台幣71億元）建置新產線，以因應NB產能擴充所需，預計明年H2完工，2021年開始投產，越南將成為緯創第二大的NB生產基地。

展望2020年，受到總體經濟狀況不確定性、美中貿易戰持續、win7即將停止更新和Intel CPU改善等正負面因素之下，預估緯創PC在2020年將呈現持平至小幅衰退；Server方面，緯創自身OEM代工傳統企業型伺服器，及緯穎專注於雲端資料心領域，在伺服器將重回成長趨勢下，展望2020年將達雙位數百分比成長；智慧裝置方面目前主要是出貨美系舊款LCD手機，過去大幅擴產但生產良率不佳，目前已經停止擴產，資本支出降低，且生產良率也持續上升，在2019年下半年開始毛利率有望達平均水準。

法人預估緯創2020全年營收8682億元，毛利率達4.84%，營利率達1.68%，稅後EPS 2.06元。

(時報資訊)