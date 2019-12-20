台灣指數公司本周發布「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬正向兩倍指數」 、「台灣指數公司特選大蘋果報酬指數日報酬反向一倍指數」及「台灣指數公司智慧投資多因子30指數」盤中即時指數，委託台灣證券交易所計算，每五秒計算發布一次。

台灣指數公司表示，「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」以其原型指數「特選大蘋果報酬指數」的每日正向及反向倍數報酬率計算。「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」所追求的正向及反向倍數報酬率僅限於單日，超過一日會因為複利影響累積投資報酬，追蹤該指數商品屬於短期操作的策略型商品，不適合長期持有。

「特選大蘋果報酬指數」以蘋果公司每年最新一期供應商名單國內公司為母體的主題型指數，表彰台灣大型蘋果電子供應鏈公司投資績效表現，並由富邦證券於今年4月30日發行上市以其為標的指數之ETN。

該ETN至今年11月底日平均成交金額達646.8萬元，名列前茅，在指數主題明確、績效表現優異下，市場反應熱絡。因此，富邦證券再度委託台灣指數公司編製「特選大蘋果報酬正向兩倍及反向一倍指數」，希望未來商品推出後，能滿足投資人可於多空趨勢下掌握投資、避險與套利機會。

「智慧投資多因子30指數」以財務指標、股價動能與市值作為篩選標準，再利用低波動、價值以及品質等投資因子設算分數，挑選投資因子綜合分數最高的股票，運用計量方法建構多因子投資組合模型，期能有效分散傳統單因子投資組合風險，長期而言，可望有穩定的超額報酬。「智慧投資多因子30指數」除可連結發行ETF、ETN、指數基金、權證商品與店頭商品外，亦可進一步運用避險策略，例如結合台股期貨可再編製市場中立指數，以期可不受股市多空環境的影響，而有平穩的績效表現。

依據指數編製規則利用五年歷史資料進行指數回測。觀察風險調整後報酬表現，「智慧投資多因子30指數」為97.2％，2018年指數殖利率5.60％，兩者均優於同期間大盤的64.80％及3.77％。

「智慧投資多因子30指數」前10大成分股為：統一(1216)、南亞(1303)、中鋼(2002)、台積電(2330)、南亞科(2408)、華新科(2492)、長榮航(2618)、遠傳(4904)、力成(6239)、寶成(9904)。

(時報資訊)