車用CMOS影像感測器元件（CIS）封測廠勝麗（6238）受惠第四季營運可望觸底彈升，近期股價一路走揚，今早再度開高續揚，早盤上漲2.64％至175元，續處近7個半月波段高點。以8月中低點122元起算，4個月來波段漲幅已達44％。

投顧法人預期，勝麗受惠車用訂單驅動，看好第四季旺季營收可望雙位數「雙升」至3年半高點，獲利亦可望較第三季倍數跳增。在車用CIS用量及畫素提升趨勢帶動下，明年營運可望繳出雙位數成長表現，惟短線股價已反應利多，將評等自「買進」調降至「中立」。

勝麗2019年11月自結合併營收2.13億元，月增3.98％、年增33.23％，為今年次高、近4年同期高點。累計勝麗1～11月合併營收20.89億元，年增0.57％，成長率由負轉正、為近3年同期高點。其中，車用封測營收年增逾2成，營收及出貨量占比均超過整體7成。

投顧法人預期，勝麗12月營收可望較11月持穩向上，帶動第四季營收「雙位數」雙升、站上3年半高點。在稼動率回升帶動營收規模恢復下，毛利率可望站回30％之上，帶動獲利較第三季的4年半低谷倍數跳升。今年營收估小幅成長，但獲利仍將降至近5年低點。

不過，投顧法人指出，未來汽車平均搭載鏡頭數量將持續呈現增加趨勢，畫素提升亦將直接影響晶片尺寸，在封測數量、封裝成本及測試時間同步提升下，有助於封測產值增加。而勝麗在車用鏡頭CIS封裝市占率高，市場發展趨勢將對未來營運動能添薪。

投顧法人預期，受惠日系及美系IDM大廠需求持續帶動車用營收成長，勝麗明年營收可望恢復雙位數成長動能，配合毛利率站回30％之上，亦可望帶動獲利同步繳出雙位數成長，獲利成長動能可望略優於營收。

投顧法人表示，首季及第四季為勝麗傳統旺季，預期明年首季單月營收將先蹲後跳、較第四季續揚，第二、三季步入淡季、第四季再轉強。不過，因股價自低檔起漲迄今漲幅已達44％，已大致反應明年旺季基本面回升，故維持目標價172元，但將評等自買進轉為中立。

(時報資訊)