新加坡有一名父親，因為得了重病自知離死期不遠，便透過即時通訊軟體留下遺言，並懇求孩子們要互相幫助，也請他們要好好照顧髮妻，替他繼續愛她，並明言妻子嫁他後受了很多苦自己欠她很多。留下遺言的2天後，這名父親便離開人世。

據《聯合晚報》報導，45歲的鍾父和妻子一直想要生個男孩，在連生了6個女兒後，才於4年前喜獲麟兒，一家9口的日子過得雖然清貧，卻也知足安樂。在本月14日，鍾父忽然感到心臟絞痛，頭部半邊麻痺，似乎是料到自己時日無多，他通過了WhatsApp留下了遺言。

他在訊息中告訴了孩子們自己的身體情況，接著叮嚀孩子們，「一定要團結，不要丟下任何人，要互愛互助，彼此扶持。」也在文中反覆的交代，一定得「照顧你們的媽媽，我親愛的老婆，千萬不要讓她一個人」、「也要幫我繼續愛媽媽，她嫁給我之後受苦了，我欠她很多很多…」

鍾父生前是一名電子器材銷售員，每個月的薪水大約是兩萬六千多元，對於無法給孩子們安穩的生活，這位父親很是愧疚。他在文中跟孩子們道歉，「我真的很抱歉，沒能給你們安穩的生活，但是我真的已經努力了，很努力了，但還是不行，很對不起……」

鍾家長女在接受《東方日報》訪問時透露，父親為了7姊弟可說是省吃儉用。即使身體出了毛病，除非很嚴重，否則都不會就醫。目前，頓失經濟支柱的一家人，還欠了近萬元的喪葬費用。令半工半讀的鍾家長女非常擔憂。

(中時電子報)