卡神楊蕙如因為操弄網軍帶風向抹黑，讓大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，被北檢起訴。台灣競爭力論壇學會今日舉辦記者會公布於本月進行的民調，民調顯示，受訪者當中超過五成不信楊蕙如的行為和民進黨與謝長廷無關。

針對謝長廷宣稱楊蕙如的行為和他無關，只有23.3％受訪者相信此說， 56.6％不信。對於民進黨宣稱楊蕙如的行為和該黨無關，26.6％受訪者相信此說，52.5％不信。另外也有40.5％受訪者認為楊蕙如操作網軍攻擊是蘇啟誠自殺主因，35.4％受訪者不認同此說。此外對於是否應該撤換駐日代表謝長廷，還蘇啟誠公道，贊成者38.5％也多於反對者34.6％。

而對於有些人認為楊蕙如長期操作網軍只是個人賺錢手段，和民進黨無關的論調，37.8％受訪者同意此說，45.8％不同意。對於蔡英文總統宣稱她不認識楊蕙如，兩人沒有人任何關係，只有25.7％受訪者相信，44.4％不信。

55.4％受訪者認為法院應在明年大選前盡速審理楊蕙如案，還蘇啟誠公道，僅18.3％反對，然而只有9.6％受訪者認為法院會這樣做，58％認為不會。此外對於民進黨政府以偵查不公開為由呼籲大家不要再討論楊蕙如案，是否因為民進黨希望避免此事影響選情，46.8％受訪者認為是，僅30.2％認為不是。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝分析，調查結果顯見台灣民眾對於民進黨政府充滿不信任，在販售「芒果乾」後，民進黨政府包養的「楊蕙如們」也正一點一滴的蛀蝕著台灣傲人的民主成就。難怪自韓國瑜參選總統以來，黑韓、酸韓的網路攻擊從未停歇。即便在民進黨黨內總統初選時，連賴清德都會受不了，公開呼籲蔡英文請支持的網軍停止攻擊。此次「網軍殺人」事件，反映出豢養這群「楊蕙如們」的主子就是「謝」、「蔡」等政客，他們正在殘害台灣的民主。如果明年由蔡英文連任成功，意味著透過網軍霸凌操弄選舉的負面手法是可行的，為求勝選可以不擇手段，那將會是台灣民主史上最黑暗的一天。

(中時 )