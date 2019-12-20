為你身邊的朋友們送上「聖誕快樂」的祝福了嗎？每年12月的聖誕節，是全球基督徒慶賀耶穌降生的日子，整個月處處瀰漫了福音的好消息，歡樂無比！為讓聖誕氣氛濃厚，即時通訊平台LINE也送上聖誕節聊天室特效囉！快來看看怎麼呼叫花圈熊大、聖誕老人兔兔，與戴著聖誕帽的莎莉吧。

限定七天 LINE聖誕聊天室特效來了

今年，用LINE跟你身邊重要的人說聲聖誕快樂吧！今（20）天起共7天的限定期間，只要在LINE聊天室中輸入「耶誕快樂、 聖誕節、Xmas」其中任一組指定關鍵字，就會蹦出超可愛的耶誕花圈熊大！還有穿著耶誕老人裝的兔兔，與戴著耶誕帽的莎莉一起湊熱鬧，實在太可愛了！這個效果適用於LINE iOS與電腦版，如果屆時這個特效好像沒有出現，可以試著關掉LINE應用程式重新啟動，或更新LINE版本喔！

LINE 聊天室聖誕特效的活動限定日期：台灣時間2019/12/20(五)10:00 — 2019/12/26(四)10:00，共7天。LINE iOS版本7.17.0(含)以上、LINE電腦版5.19.0(含)以上皆可適用！

LINE送上聖誕節聊天室特效。（LINE電腦版截圖）

聖誕節當天，LINE聊天室會下雪哦

除此之外，在聖誕節當天(2019/12/25(三)10:00 - 2019/12/26 (四)10:00)，LINE的聊天室會下雪喔！只有一天的時間，大家一起來賞雪吧！分享讓雪景更漂亮的小祕技！像是LINE電腦版可以更換背景圖片(在聊天室空白處按右鍵，選擇「背景設定」即可)，選擇黑色或藍色都很推薦，會有黑夜裡下雪，或晴天飄雪的感覺！若是搭上自己拍的風景照也很適合。

下雪效果不需要透過關鍵字啟動，只要LINE的版本不會太低（LINE iOS版本7.16.0(含)以上、LINE Android版本7.16.1(含)以上、LINE電腦版4.8.0(含)以上），時間到了就會自動下雪喔！下雪驚喜將出現在LINE iOS、Android，與電腦版，如果屆時這個特效好像沒有自動出現，可以試著關掉LINE應用程式重新啟動，或更新LINE版本。

LINE貼文串推出期間限定聖誕濾鏡特效。（摘自LINE Blog）

限時動態期間限定～用聖誕濾鏡記錄年末

2019年12月11日 至 2019年12月26日， 打開 LINE 貼文串的限時動態，配上節日限定的聖誕濾鏡慶祝12月！ 共有10種濾鏡特效，讓你隨時隨地都能感受到聖誕佳節的濃濃氛圍等你來蒐集雪衣、麋鹿、小矮人等超萌裝扮， cosplay 起來吧！現在就用貼文串限動跟親朋好友分享你的年末日常。

(中時電子報)