《綜藝新時代》本集帶大家到「台中西門町」一中街，第一個遊戲製作單位推出全新道具：旋轉八爪，每個爪子都有中字餅乾，黃隊派出風田，沒想到一套上道具，發現特殊技能，立刻化身成變色龍，見食物吐出超長舌頭還抖動，讓鮪魚直喊「太噁心了」，反觀NONO戴上帽子後，立刻像皇帝降臨，眾人驚見下跪，走進人群中大家也自動後退，可說一頂帽子兩樣情。

經典關卡「吃吃的畫」，祭出改版獨角獸版本，藝人戴上可愛的獨角獸帽，使用頭頂功夫畫圖，沒想到可愛的帽子被李又汝戴起來如人間凶器，先是攻擊阿翔，轉個彎浩子的頭也重槍，連圍觀民眾都無一倖免，氣到浩子使出電筆回擊，在尋找美食過程中，又遭隊友「誠實寶寶」籃籃出賣，有提示嫌疑，又再次遭到眾人電擊懲罰。

NONO（右）有皇帝氣勢。（民視提供）

最後來到台灣唯一卡式帶專賣店，一進店裡馬上讓浩子、阿翔憶起年輕時的回憶，忍不住唱歌跳舞，反觀籃籃、鮪魚、風田、凱莉這群年輕人，甚至連卡帶怎麼裝進去都研究。雖然沒有經歷這段過往，但就像浩子所言，進入這間咖啡廳就會回憶往昔，NONO還想起以前當許效舜司機的事情，充滿感謝之意，李又汝則說出跟友人來不及說出的話，讓現場所有人眼泛淚光，不禁凝視自己的感傷回憶。

(中時 )