針對時代力量立委黃國昌日前緊咬韓國瑜岳父李日貴砂石案，國產署接連到場開挖，結果發現都是乾淨土。韓辦總發言人王淺秋今天開嗆，「國產署希望找到有鬼的東西，但結果好像有點失望，下周還要繼續檢驗抽查」，坐實民進黨心虛，只想動用國家機器打擊異己，令人不齒。

王淺秋直言，有很多證據都證明20年前的砂石案與候選人無關，然而國產署卻大動作動用國家機器，號召10幾位國產署人員以及雲林分署長，帶隊到顯場挖掘，「兩天下來感覺全力以赴，希望找到有鬼的東西，結果發現每塊土地挖出來的砂石都乾乾淨淨，一點問題都沒有，好像有點失望，下週還要繼續檢驗抽查」，令人不齒。

王淺秋譴責，選前敏感時刻，國產署濫用國家機器、行政資源打擊異己，完全失去行政中立，但目前為止查不到任何實證，坐實民進黨心虛，只想要打壓候選人、政敵，接下來將更小心監督，避免綠營還有任何栽贓嫁禍行為。她嘲諷，只是這些可笑行為，都在凸顯民進黨荒腔走板。

(中時 )