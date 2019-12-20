監察院長張博雅今率監察委員巡查行政院，張博雅致詞表示，2019年至昨天為止，監察院共通過18件彈劾案、彈劾人數28人，其中以政務人員6人最多，大多數是違反政府風紀及貪汙為主，佔總彈劾案5成。糾正案部分總計173案次，行政院及所屬機關被糾正124案次，張博雅呼籲行政院長蘇貞長及各部會首長，針對監察院糾正案積極檢討改進，才能使行政機關施政更加妥善。

張博雅表示，監察權是政府執政的外控機制，今年監察院調查報告包括勞保基金財務岌岌可危、大阪辦事處長自殺案、普悠瑪列車翻覆案等，這些都是社會關注的重大案件，今天巡查提出的問題基本上儲匯及本院今年度調查及巡察發現與審計部意外外，也蒐集社會大眾所關切的問題，希望所提的事項行政院及各部會能列管追蹤，並確實的解決問題。

監察院今年度共通過18件彈劾案，彈劾人數28人，依機關類別分，政務人員6人，民選地方首長4人，簡任6人、將官2人、法官2人、檢察官1人，其餘是兼任及校官共7人，彈劾態樣大多是違反政府風紀及貪汙為主。

依各級中央機關彈劾人數排序，海洋委員會及所屬機關4人最多，其次是行政院、法務部、國防部及所屬機關各2人；其他次序為行政院主計總處、中選會、農委會、教育部及所屬機關各1人。

張博雅提醒各機關首長，應該每年向所屬人員加強宣導法治觀念，避免讓民眾對公務員有違法、違反風紀或貪瀆的不良觀感，損壞人民對政府的信任。

糾正案部分，監察院截至昨天共通過糾正案117案，實際為173案次，部分糾正案會同時糾正兩個以上機關，被糾正案次最多的為行政院及所屬機關，總計124案次，各縣市政府及所屬機關被糾正49案次，其餘分別為經濟部及所屬機關22案次、衛生福利部及所屬機關16案次、教育部及所屬機關12案次。

張博雅說，監委調查案件時往往會發現，行政機關在辦理業務所依據的法理，常常因環境變遷或人權保障未完善，與社會現況脫節或無法保障人權，導致行政機關依法行政，卻引發許多民怨，因此常針對法規未完備部分建議行政機關盡速檢討修正。

監察院今年度建議修正法規共60項，其中19項已完成修正，尚有41項尚待主管機關研議、研修或已送立法院審議當中，張博雅呼籲行政院繼續督促相關部會積極推動修法工作，讓法規內容符合時代需求，成為推動政策的有利工具，並且確實保障人權。

(中時 )