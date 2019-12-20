何如芸和老公王敏錡16年婚姻難以挽回，正準備打離婚官司，何如芸委任律師是賴芳玉，王敏錡則交給李貞儀、趙家緯2位律師打理官司事宜。寰瀛法律事務所律師趙家緯今早表示，主要從法律層面澄清各種對王敏錡不利的傳聞，至於財產分配、子女監護權，目前還沒有具體共識。

以下是寰瀛法律事務所今早發出的聲明：

一、離婚要求是由何如芸小姐主動提出

何如芸小姐今年4月就主動和王敏錡先生提離婚，過程中雙方律師約談多次，但何如芸小姐從未到場。

二、關於送小孩前往新加坡念書，何如芸小姐早已知情

(一) 小孩畢業典禮時何如芸小姐在臉書上發文，內容提到因為王敏錡先生有新加坡永久居留權，所以小孩小學畢業前就已規劃會到新加坡念書，且小孩的機票還是何如芸妹妹代訂，實無偷偷把小孩送出國之情事。

(二) 小孩6月底到新加坡準備就學，期間何如芸女士完全沒探望過孩子，反觀王敏錡先生為了孩子曾周五飛新加坡周日就回來台灣，王敏錡先生照顧小孩盡心盡力、一手包辦，絕無因忙碌工作而怠於經營家庭。

(三) 王敏錡先生亦有告知何如芸小姐小孩新加坡居住地址及電話，且小孩跟何如芸女士也有LINE可連繫，亦可隨時聯絡傭人，何來聯繫不上小孩之情？

三、對於不實報導之澄清

(一) 不實報導所謂本人的座車，實際上係公司車，王敏錡先生從頭到尾都沒有在車上，更未前往高爾夫球場，何來開車載嫩妹之說？

(二) 不實報導所謂「每晚都有應酬」實為王敏錡先生與多數友人聚會之私人場合，一位是百貨客服人員、另一位是談生意的女性友人，且王敏錡先生從未跟其他女生有任何親密動作，每晚都獨自返家，並無任何不正常之交友關係。

(中時 )