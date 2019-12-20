糗了！一名女網友叫麥當勞外送，開門取餐才驚覺自己沒穿內衣與褲子，羞紅臉直忙對外送員道歉，網友看到貼文瘋喊：「我幫妳送」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼文表示，聽說喝雪碧能解酒，於是叫麥當勞外送，因為喝太醉，開門拿外送才發現自己沒穿胸罩和褲子，

2千多名網友看到PO文全笑噴，有人直呼「這是外送員的額外福利」，另有人留言「那一間麥當勞？我要來去應徵」、「外送的，出來面對，別只顧著自己流鼻血」、「妳這太過分了，下次請打給我」、「我可以每天幫妳送過去」。

女子只PO出飲料照，但網友仍盼看見「忘穿內衣」取外送照片。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

但有網友質疑「一杯飲料也外送？」，質疑這是原PO的幻想文，要求見圖為憑，結果原PO看到留言就PO出一張麥當勞飲料照片。另有網友分享親身與朋友經驗說：「我男友常常送瓦斯去女客戶家裡，他都會提高警覺心，因為那個女客戶常常會露激凸點，或穿著情趣內衣來應門」。

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(中時電子報)