有沒有半夜小腿抽筋痛到懷疑人生的經驗？網路傳說補鈣可以有效緩解症狀，不知是否為真？對此，食藥署澄清，夜間腳部抽筋的原因眾多，腳抽筋原因未必是缺乏鈣質，飲食中鈣鎂不均衡也可能產生腳抽筋現象。

食藥署在澄清專區表示，一般人都以為補鈣可有效緩解半夜抽筋症狀，但其實抽筋症狀成因很多，常見原因包括週邊血液循環不良、肌肉疲勞、神經病變、情緒緊張、環境溫度改變或其他生理因素。

此外，飲食中的礦物質不均衡也可能產生腳抽筋，如鈣鎂比例失衡也會造成此症狀，所以不見得每個人腳抽筋的原因都是因為缺乏鈣質。

食藥署提醒，保持均衡飲食，養成健康的生活習慣，適當運動並維持理想體重，建立正確的營養攝取觀念，才能維持身體健康。

晚上睡覺前也可在易抽筋的部位作伸展運動，並注意雙腿的保暖。如果症狀仍未改善，應適時就醫並遵醫囑治療，勿聽信偏方而延誤就醫時機。

台大醫院衛教文章指出，若民眾無其他特殊疾病，仍可嘗試在睡前補充鈣片或喝杯溫牛奶，並注意足部保暖改善血液循環。

(中時電子報)