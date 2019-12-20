◎挺韓遊行明登場 韓陣營重申5字箴言

韓國瑜競選總部20日公布第2首競選歌曲《等一個人》，針對21日的挺韓遊行，總指揮立委許淑華呼籲支持者謹守「沖脫泡蓋送」5字箴言，也透露朱立倫、吳敦義、郝龍斌等黨內要角會出席，跟大家一起見證高雄的光榮時刻。

◎曝網紅價碼惹議 柯P：干綠黨什麼事

台北市長柯文哲爆料蔡英文上網紅節目價碼，綠黨批柯存有古代帝王思維，要求對「太監說」道歉並公布是哪一個網紅，柯20日表示，這很奇怪，要抗議若是總統府發言人林鶴明出來講就認了，干綠黨什麼事，這就是不要理它就好了。

◎空污標準罔顧國人健康 環團要求修正

環團今(20)日指出，環保署所訂定空氣污染物品質標準無法維護民眾健康，尤其是臭氧標準的採納明顯鬆散，要求環保署儘速做出修正。

◎疑內輪差釀禍 聯結車轉彎輾斃晨運婦

今清晨5時許，新北市新莊區中正路與中環路口發生一件死亡車禍，23歲蘇姓男子駕駛載運蔬果的全聯結車沿中正路往三重方向行駛，準備右轉中環路時，疑因內輪差，未注意到同向騎腳踏車的65歲柯姓婦人，導致她被捲入輪下，當場死亡。

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(中時電子報)