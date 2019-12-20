桃園市議會首對市議員夫妻檔蘇志強（右）與王仙蓮（左）夫婦。（甘嘉雯攝）

桃園市長鄭文燦（左二）代表中選會頒當選證書給遞補的市議員蘇志強（右二）。（甘嘉雯攝）

桃園市議會無黨籍黨團恭賀遞補市議員的蘇志強（左三），希望他可以持續為民喉舌。（甘嘉雯攝）

桃園市山地原住民區議員蘇志強20日遞補，因為陳榮基被判當選無效，他以「落選頭」遞補，妻子王仙蓮為平地原住民區議員，成為市議會首對夫妻檔，兩人從學生時代就是「科對」，在縣府時代均在原民局工作，如今在議事堂上又成為同事，攜手走過30多年，還幽默說「我們有同床過」，笑翻全場，兩人的女兒還是世大運跆拳道金牌國手蘇佳恩。

蘇志強20日在議會宣誓就職，曾任桃園市第一屆議員的蘇志強，第二屆競選連任落選，時隔近1年重返議會，蘇說，他不會辜負選民對他期望，這次就任會延續第一屆議員政見，包含推動原鄉的後山加油站、三光大橋等，繼續請市府大力幫忙，至於都會區原民將跟太太一起爭取權利福祉，達到雙贏局面。

但桃園地檢署19日趕在他遞補前，向法院提起當選無效之訴，民事當選無效官司恐在1年內結束，蘇志強可能會被判當選無效確定，將面臨解職，無法做滿任期，蘇志強對此簡短表示，既然走到司法會努力面對，他當然會捍衛自己的清白。

蘇志強因陳榮基賄選被判當選無效，中選會公告由落選頭蘇志強遞補，議長邱奕勝主持宣誓就職典禮，桃園地方法院庭長張益銘則擔任監誓人，市長鄭文燦也到場，代表中選會頒發當選證書給蘇志強。

首次當選議員的王仙蓮也如願盼到丈夫當同事，她說，兩人分屬山原、平原選區，未來希望各自把關，為原住民權益福利努力爭取，雖是議會夫妻檔，但其實過去就是同學，在縣府時期曾共事當同事十多年，「不覺得同事關係很稀奇」，未來都希望做好為民喉舌工作。

桃園市第二屆議會共63席，就職不到1年陸續有異動，話題不斷，無黨籍觀音區市議員歐炳辰因貪汙案定讞被解職，今年9月份由民進黨籍郭蔡美英遞補，由於她兒子郭裕信為市府經發局長，桃市府會出現首對母子檔，如今蘇志強也遞補和妻子王仙蓮當同事。

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(中時 )