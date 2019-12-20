警方進駐捷運站加強維安。（柯宗緯攝）

警察加強巡邏。(柯宗緯攝)

1221挺韓、罷韓遊行明（20）日登場，雙方陣營預計各有超過10萬人參與。高市警察局部署2000多名警力，加上警政署調派的1000多人，總計逾3000名警力嚴陣以待；三大可能發生衝突的熱點，包括高雄車站、美麗島站、高鐵左營站嚴加監控，另除了兩方主辦單位各出動1架空拍機外，其他全面淨空，警方備妥「干擾槍」管制。

高市警察局副局長王欽源指出，WE CARE高雄、南方崛起高雄周年慶兩場遊行，警方主要目標維安、交通疏導，使遊行順利、圓滿、和平落幕，三大可能衝突熱點包括高鐵左營站、高雄車站、美麗島人潮較為密集，將加強維安工作，捷運每一列車有3節車廂各配有兩名警力，各站體也有分局挹注警力。

王欽源表示，目前沒有收到重要的維安情資，但事前已加強預防宣導，一旦發現任意丟躑物品、挑釁行為，附近也有快打部隊支援。

王欽源指出，影像監控部分，包括調度道路監視系統200組，同人身上配有蒐證器材，以及將交通智慧運輸中心監控畫面、捷運列車畫面等導入聯合指揮所隨時因應。

警方表示，配備部分沒有外傳的長槍，所有裝備一切正常，有手槍、警棍、密錄器，也有辣椒水、電擊槍等預備，一旦緊張情勢升高，不排除在適當情況下使用。

雙方主辦單位也透過警方呼籲，不得使用空拍機，警方將加強勸導，並備有「干擾槍」協助管制。另也禁止參加遊行民眾攜帶任何危險物品。

高市警察局長李永癸表示，整個集會遊行過程，假如有發生暴力行為，警方絕對嚴懲暴力，絕不姑息、寬待，高雄地檢署、橋頭地檢署調派檢察官到場，一有違法事件，立即偵查依法送辦。也強調，警方秉持保障合法、取締非法、制裁暴力原則，堅守依法行政、行政中立、嚴正執法，全力達成維安任務。

高雄地檢署聯合橋頭地檢署組成因應小組，由檢察長周章欽、莊榮松擔任召集人，指派檢察官在遊行期間進駐「前進指揮所」，一但發生涉及刑事責任的衝突事件便會立即介入，必要時由檢察長召開小組會議指揮調度。檢方呼籲，遊行當天若有暴力或故意挑釁他人滋事等不法行為者，經檢警查證屬實，一律依法究辦。

(中時 )