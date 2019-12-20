因中美貿易協商可望獲得共識，使市場對大陸經濟成長，以及金屬需求轉趨樂觀，LME期鎳周四上漲300美元，回到每公噸1.4萬美元之上，本月鎳價震盪後暫回穩，不過，第四季國際鎳價走跌，牽動不鏽鋼價下滑，業者普遍預估獲利比上季下滑。

LME鎳價下半年大幅震盪；因印尼政府宣布提早兩年恢復鎳礦出口禁令，鎳價自7月開始飆漲。LME鎳價下半年一度站上每公噸1.8萬美元，為近五年高點，但受制於終端需求疲弱，近期又回落至接近年初的價位，本月鎳價在1.3~1.4萬美元震盪。

受到近期鎳價起伏，導致下游客戶態度較為觀望，且產品價格走跌，不鏽鋼業者第四季毛利率預估比上季下降。業者期盼鎳價能夠回歸穩定，加上中美貿易戰朝向較好的方向，才有利於需求提升。

本季以來，隨鎳價下跌，不鏽鋼廠近兩個月紛紛調降售價，包含龍頭燁聯(9957)產品價格續降，以及唐榮(2035)12月304熱冷捲價格每公噸也再調降3000元、外銷亦下調100美元。

本周LME鎳價漸站回每公噸1.4萬美元大關，但市場仍偏觀望，今年不鏽鋼廠營收普遍比去年下滑，包含上游煉鋼廠唐榮、燁聯，下游加工業者允強(2034)、彰源(2030)等今年以來營收都呈年減，前11個月營收多年減逾一成。加上產品售價難調漲，未能完全反映成本，2019年獲利普遍比去年下滑。

(時報資訊)