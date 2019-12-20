交通部航港局今（20）日舉辦今年第四次航海人員測驗榜示，航港局說，本次測驗到考人數495人，一、二等船副、管輪等4個類科總合格人數計110人，整體合格率為22.22%，一等船副、管輪的榜首均為國立臺灣海洋大學在校生。

航港局說，現就讀於台北海洋科技大學航海系大四的張郁青，在今年9月通過一等船副航海人員測驗，曾有過短暫的運動員生涯，雖然因故終止，但在海外打工歷練後，頓時有了新的體悟。

航港局表示，過去是跆拳道好手的張郁青，曾拿下全中運第二名的成績，後續順利保送大學就讀運動管理學系，經歷一年的課程探索後，因非自身興趣便休學踏入職場。工作多年，大多從事作業員相關工作，期間父母也曾力勸應繼續完成學業，但考量運動管理不是自己的興趣而作罷。

直到4、5年前，張郁青踏上澳洲打工度假，自那趟旅行後想法起了很大的變化，她試問自己沒學歷沒專長，人生是否一輩子就這樣度過？前途的茫然，讓她下定決心改變人生。當時，家中兩位弟弟皆陸續成為船員，她給了自己兩個選項：飛機維修員或是船員，都是專業度高取代性低，值得長期發展，而船員相較於飛機維修員，未來還可從事海關、海巡、港區、船舶保險、航運公司等相關領域，彈性更高，回國隔年重返校園發奮念書。

對於一次就通過航海人員測驗，張郁青笑笑謙虛地說是運氣不錯，把多年的考古題來回做了3次，從中獲益良多，最近已獲得陽明海運實習機會，將在農曆年後初次登船工作，不斷堆疊自己的能力，掌舵自己下一個階段航海人生。

航港局表示，本次測驗榜示後，應考人可利用航港單一窗口服務平臺查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（今年12月21日起至30日），登入交通部航港單一窗口服務平臺MTNet 「航海人員測驗專區」內之「試題疑義／複查申請項下」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請即可。

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