天風國際證券分析師郭明錤指出，華為潛望式手機出貨量明年將大增，亞光（3019）為主要供應商，預期將受益。

郭明錤認為，亞光供應的光折射器元件，包括菱鏡（Prism）與鏡子（Mirror），將是華為P40 Pro光學尺寸規格升級關鍵。

華為P40 Pro的新設計潛望式長焦鏡頭，支持10倍光學鏡頭，相較於P30 Pro潛望式長焦鏡頭內部，僅放置一個設計較點單的菱鏡，P40 Pro潛望式長焦鏡頭內部結構設計顯著改變，更加複雜，透過放置新設計的菱鏡與新採用的二面鏡子，延長光線在潛望式長焦鏡頭內的折射路徑，實現10倍光學光束。

亞光明年上半年將為華為潛望式長焦鏡頭擴產約250～350％，預計2020年華為潛望式長焦鏡頭光折射器元件，對亞光的營收可望顯著增長，年增率約1,500％至26～28億台幣，主要是因為產品單價顯著提升，每支P40 Pro手機的光折射器元件因新設計與數量增加，單價增加至5.5～6美元，且亞光為主要供貨商之故。

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