運動品牌Nike於美股盤後公布Q2財報，受惠於限量款喬丹跑鞋與網站運動衣著銷售額，獲利與營收雙雙超乎市場預期，Nike首席執行官Mark Parker在財報聲明中表示，對公司前景感到前所未有的樂觀，指出Nike在各地區銷售都顯示出強勁實力。尤其目前已進入聖誕購物旺季，Nike光是線上銷售額就增長了38%，其中黑五購物節的線上網站銷售額更是猛增了70%以上。對於台灣的Nike概念股，外資法人點名:儒鴻(1476)、百和(9938)、豐泰(9910)、聚陽(1477)等。

4檔NIKE概念股中，外資又最偏愛儒鴻，喊「買進」。對於儒鴻明、後年的資本支出，外資估每年會有30億元新台幣左右的規模。儒鴻估明年NIKE的營收年增可達25%，對儒鴻的營收貢獻約15%，儒鴻已經是NIKE的前10大供應商。NIKE也預計將集中供應鏈的訂單到前5大，預估未來前5大供應商的訂單占比會拉高至5成，目前約3成，此一趨勢有利於儒鴻。

另外值得一提，儒鴻目前是NIKE近2年新產品周期的唯一供應商，這也有助於強化儒鴻和NIKE的合作關係。

(時報資訊)