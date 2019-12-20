大選倒數22天，選情進入白熱化，明( 21日)挺韓、罷韓兩場遊行活動將在高雄市正面對決。而近日推出新書《裝甲車的女兒》的愛國女星熊海靈今(20日)接受《中時電子報》專訪表示「憑什麼罷免韓國瑜」?

由國民黨發起挺韓遊行，和民進黨所發起罷韓遊行，明天將在高雄市正面交鋒，隔空較勁意味濃厚，估計雙方陣營至少都10萬人以上，為避免雙方衝突升溫，警方也將加派人力維安、以防滋事。

選戰進入倒數階段，熊海靈坦言「實在很刺激，也很掛念選情，但要大家放心，但別掉以輕心」熊更呼籲大家「一定要去投票和監票。」面對記者詢問「明將登場的挺韓、罷韓對決活動會去參加嗎?」熊表示「本來沒有這場挺韓活動，但綠營有罷韓行動，我們聽了實在很生氣，綠營有什麼理由罷韓呢?既然你們要罷韓，我們挺韓的人也要站出來」。為展現捍衛中華民國的決心，熊也透露明天將現身挺韓活動台上演說，現場也會進行直播，各位朋友高雄見。

(中時電子報)