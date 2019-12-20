為落實原住民族教育法及實驗三法，台中市和平區和平國中歷經1年籌備轉型為泰雅文化實驗教育學校，20日恰逢學校52周年校慶同步舉行揭牌典禮，成為中部地區第1所國中階段的學校型態原住民族實驗學校。

教育部國教署表示，揭牌典禮取名「再現虹橋」，以泰雅族傳統神話中的彩虹橋為主體意象，象徵傳承與創新。學生表演泰雅傳統樂舞揭開序幕，部落耆老則透過與祖靈對話儀式為學校教育祈福，希望學生更認識祖靈在泰雅文化中守護與監督的意義。

校長何國旭表示，學校自108學年度實施以泰雅文化為主軸的原住民族實驗教育課程，課程規劃「全人泰雅」為核心素養，再以「藝術涵養與傳統智慧」及「山林生活與文化智慧」2大面向為主軸，發展出「泰優雅」與「泰有趣」2門課程群。學生每周10堂文化課程學習泰雅族農耕與家庭生活、狩獵與山林生活、編織與圖騰文化及樂舞與祭典等文化課程，除了部訂一般課程，再增加融合自然與科學以及豐富文化內涵的泰雅文化課程，更多元活潑，讓學生生活中實踐。

教育部國教署表示，實驗教育三法通過後，原住民族實驗教育備受關注，更是台灣原民教育發展史上的重要里程碑。為落實原住民族教育理想、培育原住民族人才，教育部將持續支持、輔導與陪伴學校，促進教育創新及多元文化發展，協助不同民族的文化繼續傳承。

(旺報 )