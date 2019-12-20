遠東航空12日無預警停飛，面臨撤照處分，也牽動明年過年的春節離島加班機規劃，交通部政務次長王國材指出，預計下周一會有第2波加班機公布，交通部已準備好計畫，盡量讓旅客在春節不會有搭飛機的困難。

王國材表示，交通部民航局12日向遠航開出廢照的函，陳述意見到18日下午5時截止，而遠航在當天下午2時許又送來補充說明，民航局跟律師已在討論，要不要接受遠航陳述，相關內容他還沒看過，若要走到廢照，民航局會報到交通部核准。

王國材說，民航局會依照民航法規定去處理，針對遠航一些行為做判斷，例如無預警停飛隔天卻稱烏龍，說法能不能接受？另外是財務有沒有機會改善？《民航法》的規定很嚴格，民航局審酌會依照現有法規進行。

春節加班機部分，王國材表示，11月已經公布正班機與第1波加班機情況，預計下周一會有第2波，交通部已經與長榮、華航做了討論，先從國內航線補足處理，加班或調用區域航線的窄體客機來支援，這都包含在一開始的ABC計畫內，還有空軍、海運船班的支援，交通部都做了準備，讓大家春節不會有搭飛機的困難

王國材說，如果第2波加班機的載客率在8成以下，就表示運能充足，反之如果第2波訂位滿滿的，就有第3波加班機。至於國際航線部分，由於遠航經營的航線，都有其他航空公司在飛，其他公司可以處理。

(中時 )