台灣聖稜線之美躍上國際！明年（2020）是「脊梁山脈旅遊年」，希望讓更多人看見台灣多樣的山林樣貌。Discovery主持人白銳勻(Ryan Pyle)來台灣，走訪大霸尖山至雪山連峰間高峻的路線的「雪山聖稜線」，這是被公認為台灣難度最高、挑戰度最大、景色最壯麗的路線，沿著超過3000公尺的山脊縱走7天。Discovery頻道《白銳勻的亞洲大探險》將於12月23日週一晚間10點，帶你隨著地形起伏高潮迭起！

《白銳勻的亞洲大探險》將於12月23日週一晚間10點播出。（Discovery頻道 提供）

日本登山家沼井鐵太郎曾發表「關於攀登大霸 尖山之考察與實行」乙文中，描述了這一段稜線：「．．．為了縱走這條岩稜，需要相當於首登大霸尖山的準備。．．．這神聖的稜線啊，誰能真正地完成這大霸 尖山至雪山的縱走，戴上勝利的榮冠，述說首次完成縱走的真與美！．．．」。

白銳勻認為爬上聖稜線的最後一段路彷若仙境。（Discovery頻道 提供）

走這個史詩級的登山行程心臟要夠大顆，途中不時有驚心動魄的懸崖峭壁。這段從大霸尖山至雪山連峰間高峻的路線，地形相當豐富多樣，但也是被公認為台灣難度最高、挑戰度最大、景色最壯麗的路線。跟著白銳勻的步伐，全亞洲觀眾將可俯瞰台灣高山最令人屏息的美麗景色，將台灣山脈旅遊推向國際！

全球瘋山脈旅遊！雪山之美透過Discovery讓世界看見。（Discovery頻道 提供）

台灣位處板塊交界帶，是一座年輕而多山的島嶼，將近八成的土地是山域，合計有超過2,300座山岳，更有 269 座超過3,000公尺以上的高山，如此多元的地貌不只造就了無以倫比的美景，更蘊育了無數原生特有種的動植物生態，是台灣最具競爭力的觀光資源！

白銳勻自斷壁殘崖上垂降。（Discovery頻道 提供）

根據國民健康局的資料推估，台灣登山健行人口約有500 萬人（佔總人口約 22%），曾經攀登 3000 公尺以上高山的人口約有50萬人。隨著登山活動風氣日盛，愈來愈多人喜愛並嚮往親近山林，Discovery探險主持人白銳勻(Ryan Pyle) 此次帶領製作團隊造訪外國登山客罕至的雪山山脈，同時也是被公認為台灣難度最高、挑戰度最大、景色最壯麗的｢聖稜線」，透過《白銳勻的亞洲大探險》鏡頭拍攝攻頂3,886公尺雪山主峰的紀錄，共同見證台灣山脈旅遊獨特迷人的魅力！

聖稜線地勢險峻，是相當高難度的登山路線。（Discovery頻道 提供）

白銳勻首次走訪台灣就選定了極具代表性的「聖稜線」，這條連結雪山山脈雪山主峰跟大霸尖山的稜脈，海拔高度都在3,000公尺以上，地勢險峻，是相當高難度的登山路線。

沿途必須面對變幻莫測的高山氣候考驗，上一秒寒風刺骨、霧氣瀰漫、能見度只有30尺，從斷壁殘崖上垂降、踩過陡峭且凹凸不平的礫石稜線，上上下下地翻山越嶺，每一步都考驗著登山技能與體力的極限，深怕一個失神就墜入深不見底的山谷，經過7天6夜的極限挑戰、越過了重重阻礙，一行人才終於攀上主峰享受這雪山獨有壯麗的美景。

一起探訪雲霧繚繞，屬於台灣的最美秘境：《白銳勻亞洲大探險：台灣聖稜線》精華。（影音由Discovery頻道製作，取自YouTube）

(中時電子報)