交通部公路總局宣布，「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」南澳至和平及和中至大清水路段將於2020年1月6日下午4時開放通車，意即蘇花改正式全線開通。

公路總局表示，為提高台9線蘇花公路之安全性與抗災能力而辦理「台9線蘇花公路山區路段改善計畫」，分為蘇澳至東澳（A段）、南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）3路段。

蘇澳至東澳段原路路線曲折，為車禍肇事率最高路段，為提高安全性，該計畫列為第1階段通車路段，已於2018年2月5日通車。南澳至和平（B段）及和中至大清水（C段）原路路線因邊坡侵蝕，部分路基狹窄、地質條件險峻，常因落石坍方阻斷交通，為提高抗災能力，列為第2階段通車路段，通車後將可提供宜花地區居民一條安全、可靠且環境永續的道路。

南澳至和平及和中至大清水路段，各廠商同時採取土建、機電、交控等併行施工策略，工程進展順利。為確保行車安全，通車前邀集當地交通、警政、消防與衛生等單位召開協調會並進行防災演練，另邀請土建、交管、機電交控、消防及防災等各領域之專家學者，召開安全諮詢會議，依規定辦理通車前履勘。

(中時 )