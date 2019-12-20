苗栗縣政府鼓勵青年朋友成為苗栗最佳導航員，12月20日起舉辦創意短片、地圖設計徵選競賽活動，歡迎有志青年共襄盛舉。（巫靜婷攝）

苗栗縣政府鼓勵青年朋友成為苗栗最佳導航員，12月20日起舉辦創意短片、地圖設計徵選競賽活動，歡迎有志青年共襄盛舉。（巫靜婷攝）

中天電視旅遊節目「來去Check in」，預告明年1月將實地走訪客家大院等知名景點，推廣苗栗觀光。（巫靜婷攝）

鼓勵青年朋友成為苗栗最佳導航員，苗栗縣政府勞青處20日起舉辦創意短片、地圖設計徵選競賽活動，希望透過青年創意，設計專屬的主題地圖或拍攝特色短片，深入各地呈現不一樣的苗栗，為期4個月的賽程，將透過初、複審選出優勝作品，獎項共有17項，總獎金高達50萬元。

「苗力青年！Miaoli Captain青‧旅行創意競賽活動」邀請金鐘旅遊主持人郭彥均擔任代言人，預告明年1月將帶領中天電視旅遊節目「來去Check in」，實地走訪客家大院等知名景點，推廣苗栗觀光。縣長徐耀昌表示，青年是地方創生的動能，創意是振興產業的活水，落實青年8大政策，吸引青年洄流是重中之重的目標。

勞青處副處長涂榮輝指出，15歲以上、45歲以下，對苗栗在地文化有興趣者皆可參加，結合美食、景點、人文或工藝等，創作與苗栗地方風俗民情有關之影片或地圖，活動報名至明年2月20日止，採「先企畫審查，後繳交成品」原則，將由初審評審委員從中挑出15件企畫入圍決選，並補助每隊1萬元。

涂榮輝說明，活動分為創意短片及地圖設計組，評審將依據主題詮釋、創意表達、傳達能力、影片及美術技巧評分，除了獎牌、獎狀，影片類頭獎者可獲得獎金12萬元，地圖類獎金10萬元，優選作品將為苗栗在地文化及特色增加宣傳力度，進而帶動地方觀光產業。

(中時 )