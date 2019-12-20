熱情支持者高喊：「總統好! 」歡迎韓國瑜來訪。（李金生攝）

廈門台商協會會長吳家瑩致贈吉祥物，祝願韓國瑜高票當選。（李金生攝）

韓國瑜走訪金門外島，民眾熱情包圍迎接。（李金生攝）

韓國瑜在金門信仰中心「浯島城隍廟」上香致敬。（李金生攝）

韓國瑜送上象徵當選的「大蒜」，預祝陳玉珍立委高票連任。（李金生攝）

金門縣長楊鎮浯致贈吉祥物，強調「民調冷冰冰，人心熱呼呼」，呼籲台金鄉親站出來支持韓國瑜當選。（李金生攝）

國民黨總統候選人韓國瑜今（20）日上午來到外島金門，沿途受到民眾熱烈歡迎，近2000位支持者湧進競選總部成立大會，鄉親激動高喊「總統好！」盛況為金門歷年來僅見。韓國瑜也回應強調，台灣這幾年太悶、太苦了! 呼籲國人站起來支持中華民國。

韓國瑜指出，台灣在民進黨執政下，呈現苦悶、茫然的氣氛，變成「世界忘記台灣，台灣忘記世界」這是十分危險，非常不對的事，一定要扭轉起來，強調他當選總統後，一定會建立廉能政府，認真努力打拚，來贏得台灣人民的支持。

韓國瑜並重申堅持「九二共識、一中各表」，來展開兩岸的和平交流，強調未來將在兩岸和諧往來下，有計畫性的進一步發展金門的醫療觀光，讓金門向國際招手走向世界，而旅居海外的金門僑親也將是金門源源不絕的力量。

韓國瑜痛批民進黨故意將「九二共識」曲解為一國兩制，導致兩岸關係大後退，在國際上則遭到不可思議的對待，以致申辦泰簽竟還要附上財力證明，處境愈來愈險峻困難。

韓國瑜細數自己在立委任內，全力支持金門相關提案，「沒有500件，也有300件」，他稱讚楊鎮浯縣長是一個用心帶領金門往前走的好縣長，而競選連任的陳玉珍立委抽中9號，自己則是2號總統候選人，這樣的巧合就是要在「九二共識」下，為金門「貨出去、人進來」的觀光大發展，扮演更重要的角色一起攜手努力。

原本安排13日走訪外島金門的韓國瑜，因為碰到12日遠航宣布停飛，而未能順利成行，延遲到今天才跨海來到，同時也取消赴小金門和大金門的車隊掃街行程，但不到3小時的旋風式造勢活動，仍讓當地韓粉和支持者十分雀躍。

韓國瑜在上午10時到金門後，即驅車前往首站金門信仰中心「浯島城隍廟」上香祈福，在早上低溫不到15度中等候的民眾，一見他現身來到，開心蜂擁而上，「總統好！」聲浪此起彼落。

許多鄉親表示，金門好久沒看到這種人擠人的盛況，好像又看到當年經國先生走在街頭，家家戶戶爭睹的情景，希望韓國瑜當選總統後，也能像來過金門123次的經國先生一樣，經常跨海前來關心金門建設。

韓國瑜今早除出席在國民黨縣黨部舉辦的聯合競選總部成立大會，與現場爆滿鄉親會面外，也在金城鎮公所對面的庶民總統金門後援會，與擠得水洩不通的支持者見面，沸騰歡呼聲中展現他超高人氣。

行程緊湊的韓國瑜中午就在吉祥小吃店內吃滷肉飯，遠離台灣擾攘政壇的他，全程面帶微笑，支持者感受到他的親切隨和，開心表示：「這才是我們一直在等的人！」

(中時 )