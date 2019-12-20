英國近日發生一起離譜的救護車送醫案件，一名女子出門時意外滑倒，腳骨骨折；鄰居發現後馬上代為報警求助，因此只好躺在人行道上等待救護車，然而救護車在6個小時後才到達，最後因心臟驟停（cardiac arrest）不幸離世，從有命等到沒命。

47歲女子吉爾比（Donna Gilby），在昨日早上8點原定要出門看醫生，沒想到一走出家門，就在門前的人行道上跌倒，當場斷腿，無法移動。家人和鄰居發現後，立刻為她鋪上毛毯和墊子，協助她保暖，家人報警時，接線生卻回覆稱接獲大量求助電話，將盡快處理吉爾比的個案，一個小時後救護車仍未見蹤影。

她只好被迫在戶外、躺在人行道上，受著冷風吹，等了足足6小時，救護車才抵達。最後吉爾比送醫後卻為時已晚，她出現心臟驟停，最後不治身亡。

吉爾比的74歲父親加雷思（Gareth Gilby）說，「我們至今仍無法接受這事實，她是個無私的人，做事總為別人著想。」

事後威爾斯急救中心也向家屬道歉，並稱所有的急救人員，誰都不想看到這樣的情況發生。反映英國的緊急醫療系統正在承受巨大壓力，我們將盡力調查吉爾比的案件。

(中時電子報)