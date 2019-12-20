國民黨不分區立委候選人吳怡玎、青年團總團長田方倫與韓國瑜國政顧問團成員錢宗良教授，今（20）日在國民黨中央黨部召開「反民進黨鎖國青年要國際化！」記者會，抨擊總統蔡英文執政，造成台灣鎖國封閉、人才流失的現況，主張要讓青年重返國際舞台。

田方倫抨擊，民進黨執政以來，心態日益保守鎖國，嘴巴上講新南向政策，其實卻是讓台灣與中國大陸越綁越近，跟國際簽定FTA的速度也十分緩慢，民進黨聲稱農產品外銷有成，其實八成都是出口到大陸，蔡英文執政之下，台灣對大陸的出口更是不減反增。七成八民眾認為民進黨完全執政這三年，日子並沒有過得更好，甚至過得更差，可見民進黨鎖國封閉思維，已葬送台灣發展。

吳怡玎認為，台灣青年確實應該多多與世界接觸，培養國際化的視野才能應對全球化時代的競爭需求以接軌國際。為此，韓國瑜曾多次主張推動雙語教育，雙語不只是中英，甚至日文、法文或東南亞語言，均可成為年輕人在國際就業市場的核心競爭力！此外，韓國瑜也鼓勵大學生4年、研究生3年中要有1年出國當交換生，能讓台灣青年培養寬闊眼光與對國際情勢的洞察力。

錢宗良指出，蔡英文近期拋出「青創貸款」試圖討好年輕人，但其實利率補貼是小事，如何輔導青創能成功經營才是重點，從學校、法人協助輔導青創做好巿場及財務規劃，比單純砸大錢更重要。

他解釋，在韓國瑜青年創業第一隻箭「高薪就業、全球創業」中就有相關完善內容，而在推動青年國際化部分，韓國瑜則提出了「海漂青年返鄉計畫」，將創造青年的國際實習培訓機會，並協助青年搭上國際化列車，嫁接國際知名企業，國民黨將把台灣青年帶回國際，走向未來；同時，更將建立海外台創企業返鄉快速通道(Fast Track)等政策，吸引台灣海外青年跟台商幹部回台，創造更多經濟機會。

(工商 )