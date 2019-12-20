果粉們，等候今年的蘋果（Apple Inc.）太久，讓你等得心情焦慮嗎？好消息來了，根據NCC（國家通訊委員會）網站資訊，包含16吋MacBook Pro、鎖定專業用戶的Mac Pro以及iPhone 11系列聰穎電池殼等新品，陸續通過了認證，代表距離在台開賣的時間不遠囉。

根據NCC網站資訊，近期有多項還沒有在台灣上市的蘋果新品通過認證，包含了（1）型號 A2141 的 16 吋 MacBook Pro 、(2)型號 A1991 的 Mac Pro 2019 、(3)型號 A2183 的 iPhone 11 聰穎電池護殼、(4)型號 A2184 的 iPhone 11 Pro 聰穎電池護殼，以及（5）型號 A2180 的 iPhone 11 Pro Max 聰穎電池護殼。

這些新品各有特點，Mac Pro早在六月的蘋果全球開發者大會（WWDC 2019）中就已發表，主打專業用戶，可搭配高階6K解析度的32吋Pro Display XDR螢幕使用。塔式Mac Pro價格NT$189900起跳、機架式Mac Pro則是NT$204900起跳。Pro Display XDR螢幕採用標準玻璃的款式價格為NT$159900、採用Nano-texture 玻璃款式價格則是NT$189900，已經在台上市。

iPhone 11系列的聰穎電池護殼，則是可以為手機增加額外電量。今年新品設計不同以往，還加入了一個相機快門實體鍵在護殼上，更便利拍照，可說是延續了iPhone 11系列在相機表現上大幅提升的定位。而全新的16吋Macbook Pro，則是除了效能上有所提升外，也改用全新的巧控鍵盤，在鍵盤耐用性上做了提升與加強。對這些產品興趣的果粉們，可以等候蘋果官網公布的確切開賣時間！

(中時電子報)