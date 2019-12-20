總統府今公布「民國109年總統及副總統伉儷賀年卡」，總統府公共事務室主任張文蘭表示，明年是庚子年也是金鼠年，總統賀年卡以「金色老鼠」做為主視覺的設計，「金」代表財富、「鼠」代表智慧，希望收到這份祝福的國人，都有「富有生機、成果豐碩」的一年。

張文蘭指出，此次色調部分，有別於傳統喜氣的紅色，選用比較溫柔的「珊瑚紅」，也暗喻臺灣是一個海島國家，而透過漸層的印刷，可以讓大家感受到更多的活潑感。

她說，封面以金色線條呈現「鼠一鼠二」(數一數二)，象徵希望臺灣人在2020年，能夠繼續成為各個領域數一數二的佼佼者。內頁設計部分，呼應2020年元旦升旗的主軸「攜手同心、臺灣前進」，這也是總統對於2020年的期許。封底的大、小老鼠有傳承意味，象徵期盼2020年臺灣的老老少少、大大小小、各行各業都能有成果豐碩的一年。

談及副總統賀年卡的設計理念，張文蘭表示，有「猶如鼠歲喜臨門，富貴好運引進門」的意喻。

張文蘭也提到，本次賀卡的設計師葉亭語除了是2019年總統府元旦升旗典禮的主視覺設計師，也是新北市瑞芳區「水湳洞選煉廠遺址-點亮十三層」公共藝術的主視覺設計師。

電子賀卡部分，張文蘭說，總統、副總統電子賀年卡是以紙本賀年卡之元素為基礎，製作成「MP4」格式的動畫影片。總統電子賀卡是以喜氣的燈籠開場，由臺灣山脈演進成前進的力量，並以起司暗喻為臺灣打拼的成果及利多，希望明年能夠有更多豐碩的成果及財富。以主視覺老鼠多元的樣貌，呈現出臺灣的多元融合、攜手同心以及創意，期盼臺灣人在各個領域能夠成為數一數二的佼佼者。

張指出，副總統的電子賀卡，是以交疊的金屬線條開場，逐漸組成鐵花窗的形狀，象徵臺灣人攜手團結的精神。鐵花窗的圖樣及雕花的磁磚，代表著副總統及夫人對大家溫暖的祝福。而透過「幸福路 2020號」門牌號碼的置入，則是對2020年的期許，盼來年臺灣能夠往幸福的道路邁進。

張文蘭說明，賀年卡致賀對象包括各國元首、政要、國際友人暨駐臺使節，以及國內中央及地方政府機關主管、民意代表、學術、藝文、企業界等各行業具代表性人士與社福團體負責人等。

張文蘭說，總統、副總統電子賀年卡即日起也將上掛「總統府全球資訊網」首頁，民眾除可於平板電腦、手機等行動載具觀賞，也歡迎透過電子郵件或Facebook、Line、Twitter、Plurk等社群平臺，與親朋好友共同分享總統與副總統伉儷的祝福。

(中時 )