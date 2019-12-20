台南市火車站地下道每逢歲末寒夜就有街友聚集，19日晚上來了一位帽子哥分送40碗暖呼呼的湯圓，他是一家冰菓室老闆劉展佑，自3年前創業起，每逢歲末就自己煮熱食分裝，送到這裡給大家。

火車站與東豐路地下道每逢歲末就會聚集一群來自各縣市的街友避冬，也會有社會各界團體前來關懷，也不乏以自己力量行善者。

劉展佑3年前自己創業，在安平區開了一間南泉冰菓室，經過辛苦的行銷，小店業績近年才漸漸好轉，體會創業的艱難，認為社會上還有很多遭逢創業失敗的街友，每年入冬歲末時節，他都親手煮好甜湯，分裝成數十份，送到火車站地下道給街友，從創業起連續3年不間斷。

「辛苦了」帶著帽子的劉展佑彎著腰，把一碗碗熱呼呼的湯圓遞給躺在地板上的街友，致上問候。他的舉動被街友們稱讚「很溫暖」，不認識他的人稱這位帽子哥是個暖男。

他提到，創業的困難只有創業者最清楚，他幸運最後成功，卻相信社會上還有很多創業失敗者，一時遭遇困苦，想盡自己心力，幫助他們。

劉展佑稱願意在能力範圍盡點心力，希望能給一時落魄者一個重新站起的希望，未來會持續幫助社會弱勢民眾。

(中時 )