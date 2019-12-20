永華市政園區內雖有441席免費停車格位卻遭長期占用，一位難求。（曹婷婷攝）

不少到台南市政府永華市政中心洽公的民眾常常感慨「一位難求」，就連市府人員停車也難，台南市政府為提高永華市政中心園區內停車場周轉率，並落實使用者付費精神，2020年2月1日起依路邊停車收費費率，實施停車收費管理。期望透過有效管理、合理收費管制措施，讓有限公共停車資源有效合理運用。

祕書處指出，永華市政中心園區附近公務部門林立，包括市政府、市議會、新南國小、金城國中、生活美學館、移民署臺南第一服務站等公務機關；且鄰近商業機能鼎盛，美食餐廳眾多，園區內雖有441席免費停車格位卻遭長期占用，導致僧多粥少、一位難求，屢遭市府員工及洽公民眾反映。

反觀府前路、建平路等路邊收費停車位，停車率卻僅有5成。祕書處經調查全國各縣市行政園區停車方式，除宜蘭、臺東、花蓮、南投、彰化等5縣市外，其餘各縣市均採收費方式辦理。以臨近嘉義縣為例，每月收取600元；高雄市則不論鳳山行政中心或四維立體停車場，一律收取900元，顯見合理收費，確實是各縣市政府管理停車位的唯一良策。

祕書處指出，規畫停車收費時，黃偉哲市長特別指示應降低同仁負擔，並考量洽公民眾需求，因此，特別與交通局停管處研議，以「有效管理、合理收費、滾動檢討」為原則，希望透過使用者付費，來提升停車格位周轉率，解決停車問題。

永華市政園區停車場包括府前路、南島路、南榕大道等處的停車格位，總計有441席。收費方式分為兩種，永華行政中心上班的公務同仁，以月票方式購買停車證，每月500元，一次繳半年，並可享有85折的優惠。至於一般洽公民眾，在上班時段，給予洽公民眾第一個小時免費，第二小時起按每小時20元收費，當日最高以100元計收。秘書處強調，全案經過多次協調，訂於明年1月1日起公告，並於2月1日起實施。

祕書處強調，希望透過合理收費提高園區周轉率，減少辦公同仁與洽公民眾不便。除了園區441席的停車格位外，市府西側廣場，在辦理大型活動時，也會開放供參加人員停車使用，來降低附近的交通衝擊；另外，交通局目前正在進行永華國民運動中心旁，577席地下停車場的興建工程，預計將於2021年10月啟用，應可徹底解決永華行政中心停車問題。

(中時 )