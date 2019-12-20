太平警分局在108年上半年度獲得「警察志工運用績效評鑑第一名」殊榮，市警察局局長楊源明親頒獎牌予太平分局分局長高誌良。（太平警分局提供／台中馮惠宜傳真）

太平警分局持續推動多元志工運用、志工志願服務網絡建構、各項志願服務活動成果，經市警局評核績優，在108年上半年度獲得「警察志工運用績效評鑑第一名」之殊榮，日前於警察志工聯繫會報中公開表揚，在志工大隊長陳朝日及各級志工幹部見證下，由市警察局局長楊源明親頒獎牌予太平分局分局長高誌良，也特別表揚分局績優志工楷模，肯定分局對志工團隊的經營。

日前台中市政府警察局在臺中長榮桂冠酒店辦理108年下半年警察志工聯繫會報，主要在加強各分局志工中隊之聯繫，藉由此活動能讓志工夥伴們互相交流，大家齊聚一堂，分享擔任志工之樂趣。這次活動除聯誼交流外，也肯定各分局對於志工業務推動的辛勞，並頒發各績優分局、高齡志工及志工楷模，肯定他們對警方治安、交通及為民服務等貢獻。

太平分局幸經市警局評比108年上半年度獲得「警察志工運用績效評鑑第一名」之殊榮，另志工賴碧玉、陳淑緞、胡錩宏、朱梅芬、謝慧珠、林淑美、陳敏玲、許秀美等8名獲選志工楷模，在志工業務推展成果相當輝煌。

太平警方表示，警察志工對於警方貢獻良多，由於志工們平時接觸民眾機會很多，同時又可協助提供為民服務諮詢及犯罪預防宣導工作，著實功不可沒，謝謝警察志工對太平警分局的支持，「有您們真好！」。也歡迎更多人加入警察志工這個大家庭。

(中時 )