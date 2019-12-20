美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近期利多頻傳，周四股價飆升至400美元大關，創下歷史新高。知名投資人、前華爾街分析師Gary Black看好特斯拉股價還能翻倍，市值可望衝破1400億美元。

自從特斯拉10月公布驚人的第3季獲利後，股價開始上揚，近日又傳出特斯拉有意在明年調降陸製Model 3電動車價格，降幅逾20%，市場看好降價後可刺激消費者購買意願。特斯拉股價累計今年上漲超過20%。

外媒報導，知名前華爾街分析師Gary Black周四表示，雖然奧迪等汽車製造商都推出了自家電動車，但特斯拉在電池續航力上具有優勢，這對使用者非常重要。過去一向唱衰特斯拉的瑞信如今也改口，表示特斯拉的車用電池領先業界。

Gary Black看好，特斯拉股價還可以再翻一倍，市值可望超過1400億美元。特斯拉股價周四再創新高，收在404.04美元，市值約730億美元，已遠遠超過通用汽車，在全球汽車業排名第3，僅次於德國大眾汽車和日本豐田汽車。

(中時電子報)