前新北市市長朱立倫20日展開南下輔選行程，首站到台南後壁幫台南市立委第一選區候選人蔡育輝助講。朱立倫表示，台南需要改變，需要像蔡育輝這樣腳踏實地、實實在在的專業民意代表；而蔡英文總統執政近4年，台灣人民生活愈來愈壞，做不好就應該讓她下台。
朱立倫20日台南輔選有6個行程，首站為蔡育輝站台，下午將到善化與李武龍車隊一起遊行，接著還要陪童小芸到安南區家户拜訪、與柱柱姊到東區路口拜票，陪同林燕祝錄影，晚上則陪蔡淑惠辦區里問政說明會，整天行程滿檔。
對於21日高雄的挺韓、罷韓大遊行，朱立倫說，他所知的挺韓遊行，是慶祝韓國瑜市長就職周年，作為好朋友，大家以正面歡樂心情去參與是好事。至於會不會與國民黨大老見面討論整合問題，他表示，前立法院院長王金平、郭台銘大家都在幫忙，用分進合擊方式來輔選。
至於外界有人覺得他行程比黨主席還多，朱立倫說，從他當總部主委第一天開始就跟吳敦義主席有黨部、總部二合一的共識，大家一起努力，當然有些人喜歡見縫插針，大家放心，一定完全一起合作。
朱立倫表示，台南是他太太的故鄉，回來助選特別有感覺，蔡育輝曾任5屆議員，表現專業認真又有正義感，沒有人比他更了解地方，台南需要這樣的立委為大新營地區爭取建設預算。
(中時 )
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