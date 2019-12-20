蔡英文回應邱毅攻擊：這種人說的話值得評論嗎 14:082019/12/20 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 蔡英文20日上午至三重參加為余天站台時對邱毅的批評回應，認為這種人不值得評論。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」為余天站台時被記者問道，邱毅說「蔡英文不像一個女性」，蔡英文對此簡短回應，這樣的人講這種話值得我們評論嗎？ 接著有記者提問，邱毅指她在1998年跟辜大陸後，看了京劇「鎖麟囊」後，會跟男女主角一樣，「終歸統一」，對此蔡英文說，要邱毅拿出證據，如果沒有證據，我幹嘛要跟著他轉呢。 (中時 ) #蔡英文 #邱毅 #活動 #余天 #中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 毫無破綻？蘇煥智坦言蔡英文最大罩門是... 09:252019/12/17 政治 政見會前 蔡競辦再推幼托政見動畫影片 13:282019/12/18 政治 批邱毅是骯髒老狗 王世堅嗆：你在路上會被我打死！ 17:042019/12/18 政治 「苦茫翻亂」執政好？韓國瑜政見會痛批蔡英文：別再騙了！ 18:132019/12/18 政治 擬重新成立特偵組 韓國瑜要查8,800億前瞻計畫 19:432019/12/18 政治 許聖梅爆：蔡英文政見會犯了「2大致命錯誤」 22:522019/12/18 娛樂 別低估蔡英文的權謀 04:102019/12/19 時論廣場 支持中華民國？呂謦煒：民進黨跟蔡英文別再騙票 13:282019/12/19 政治 蔡韓政見會駁火 幕僚澄清：全靠蔡臨場反應 14:062019/12/19 政治 笑韓國瑜草包 羅智強譏蔡：騙子才最可怕 08:312019/12/20 政治 政治熱門新聞 高雄社區民調韓得票數嚇人 網驚：很接近事實！ - 政治 韓民調狂升 前扁辦主任憂綠選情不妙了 - 政治 韓勝選關鍵人物？王金平笑回7個字 - 政治 韓黑慌了！竟連黃暐瀚都遭殃… - 政治 韓國瑜金門造勢 人數俯拍圖嚇死人！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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