蔡英文總統20日上午來到三重大同公園活動中心參加活動「冬至搓湯圓」為余天站台時被記者問道，邱毅說「蔡英文不像一個女性」，蔡英文對此簡短回應，這樣的人講這種話值得我們評論嗎？

接著有記者提問，邱毅指她在1998年跟辜大陸後，看了京劇「鎖麟囊」後，會跟男女主角一樣，「終歸統一」，對此蔡英文說，要邱毅拿出證據，如果沒有證據，我幹嘛要跟著他轉呢。

(中時 )